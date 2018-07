Aeroporti, la scalata di Dnata: gli emiri salgono al 70% di Airport Handling

editato in: da

(Teleborsa) – Dnata, ovvero la Dubai National Air Transport Association, è salita al 70% del capitale di Airport Handling, la società dei servizi di handling degli aeroporti di Malpensa e Linate. Il gruppo degli emirati arabi ha esercitato l’opzione per l’acquisto di un’ulteriore quota del 40% del capitale di Airport Handling: Sea manterrà il 30%, “con la conferma di una governance che prevede la maggioranza qualificata in particolari materie, quali quelle del lavoro“, spiega la società che gestisce gli scali milanesi.

Stewart Angus, Divisional Senior Vice President di dnata International Airport Operations & Associated Companies, ha dichiarato: “Dopo quasi tre anni di proficua cooperazione e offerta di prestazioni con standard di servizi eccellenti, siamo lieti di annunciare l’ulteriore investimento in Airport Handling. Siamo fiduciosi che dnata e i nostri azionisti trarranno beneficio da questa acquisizione strategica, che conferma la nostra visione positiva e il nostro impegno nel mercato italiano. Lavoreremo sodo per continuare a offrire un servizio di qualità eccellente ai nostri clienti, cercando al contempo ulteriori opportunità di crescita nel paese “.