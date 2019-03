editato in: da

(Teleborsa) –

Un nuovo collegamento diretto Roma-Hanghzou, città della Cina orientale di sei milioni di abitanti, partirà dal prossimo 12 giungo dallo scalo intercontinentale dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Il collegamento avrà frequenza trisettimanale (mercoledì, venerdì, domenica) e saranno effettuati con aerei Airbus 330-200.

I voli si inseriscono nel percorso di espansione della connettività a lungo raggio dell’hub gestito da Aeroporti di Roma. Con questa nuova destinazione salgono a 10 le città cinesi direttamente connesse con la capitale, che è annoverata come una delle città europee meglio collegate con la Cina.

“Con questo nuovo volo diretto tra Roma e Hangzhou -afferma il general manager di Air China Mr. Ma Nan-

la nostra compagnia completa l’attuale offerta di voli diretti verso la Cina arrivando a proporre 10 voli

settimanali No-Stop. Solo due anni fa abbiamo celebrato 30 anni di successi con Aeroporti di

Roma e la collaborazione prosegue in modo proficuo”.

“Questo nuovo collegamento diretto – dichiara Fausto Palombelli, Direttore Marketing e Sviluppo

Aviation di Aeroporti di Roma – conferma l’importanza della Cina come area di sviluppo strategica

per Roma e ribadisce il ruolo dello scalo di Fiumicino come gateway europeo di riferimento

nell’attrarre flussi di traffico tra questo mercato ed il Vecchio Continente. Conferma anche

l’efficacia della strategia commerciale di supporto ai vettori intercontinentali e siamo convinti che

ulteriori buone notizie possano arrivare a breve”.

Air China, con sede a Pechino, è la compagnia di proprietà dello Stato della Repubblica Popolare Cinese e la seconda compagnia comerciale del Paese. Con la sua flotta di 401 velivoli è una delle poche compagnie, insieme a Lufthansa e Korean Air a disporre della versione passeggeri del Boeing 747-8, il modello più recente del popolare Jumbo.