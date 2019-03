Aeroporti di Roma, Fiumicino è ancora miglior aeroporto europeo e fra i primi al mondo

editato in: da

(Teleborsa) – L’Aeroporto di Fiumicino si conferma ancora una volta il miglior scalo europeo e fra i primi al mondo per qualità offerta ai passeggeri. Lo ha sancito Airport Council International (ACI), l’associazione internazionale che misura in modo indipendente, attraverso interviste ai viaggiatori, la qualità percepita in oltre 300 aeroporti in tutto il mondo.

L’ACI ha infatti assegnato al Leonardo da Vinci, lo scalo gestito da Aeroporti di Roma e parte del gruppo Atlantia, il riconoscimento “Airport Service Quality Award”, per il secondo anno consecutivo, indicandolo come l’aeroporto europeo in assoluto più apprezzato dai passeggeri.

Fiumicino è rimasto in testa alle rilevazioni di gradimento per la qualità dei servizi erogati e ha chiuso il 2018 con il record annuale assoluto di 4,40 (su una scala dove il punteggio massimo è 5), superando tutti gli altri grandi scali europei. E per la prima volta, l’hub romano si posiziona in testa alle classifiche europee di gradimento anche tra gli aeroporti di media dimensione (con oltre 25 milioni di passeggeri).

ACI ha quindi inserito stabilmente il Leonardo da Vinci nella lista dei migliori aeroporti premiati in tutto il mondo insieme agli aeroporti internazionali di Singapore, Pechino, Shangai, Toronto, Indianapolis, Mumbai, Delhi e Mosca.

“Siamo soddisfatti e orgogliosi di questo nuovo primato conquistato dall’aeroporto di Fiumicino, che rappresenta oggi il miglior esempio della capacità del gruppo Atlantia di rilanciare e valorizzare asset infrastrutturali strategici per la competitività del Paese”, ha affermato l’Amministratore Delegato di Atlantia, Giovanni Castellucci, citando l’impegno e la qualità professionale costantemente dimostrata dal team di Aeroporti di Roma.

“E’ il secondo anno consecutivo che riceviamo questo premio e non lo consideriamo un traguardo, ma uno stimolo a fare sempre di più e meglio”, ha sottolineato l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Ugo de Carolis, aggiungendo “la nostra strategia di investimenti in infrastrutture e servizi di qualità proseguirà con grande determinazione. Passeggeri e compagnie ci stanno premiando: nel 2018 infatti abbiamo toccato il record storico di passeggeri, raggiungendo quota 43 milioni”.

Ecco i servizi più apprezzati

Al top fra i servizi offerti dallo scalo della Capitale ci sono gli e-gate, ovverro i varchi elettronici per il controllo automatico dei passaporti, disponibili per oltre 6 milioni di viaggiatori, con un tasso di utilizzo record a livello internazionale. Poi viene riconosciuto il comfort generale dell’aeroporto, la pulizia dei Terminal e delle toilette, la chiarezza delle informazioni al pubblico, la cortesia del personale aeroportuale, la rapidità dei controlli di sicurezza.

Particolarmente gradita anche l’accessibilità dello scalo, grazie al sistema di parcheggi ufficiali di ADR, in grado di garantire sicurezza e comodità nelle aree di sosta vicine ai Terminal.

Per l’aeroporto di Fiumicino il 2018 è stato un anno record anche sul fronte della puntualità: secondo le rilevazioni indipendenti di FlightStats effettuate lo scorso febbraio (83,45% dei voli partiti in orario), l’aeroporto è il secondo in Europa e tra i primi dieci al mondo per puntualità di arrivi e partenze.