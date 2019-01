Aeroporti di Roma: 2018 da record con 49 mln di passeggeri

editato in: da

(Teleborsa) – Anno da record per gli scali aeroportuali della Capitale, che con 49 milioni di passeggeri nel 2018 si aggiudicano il primato italiano per volumi di traffico. Un risultato storico per Aeroporti di Roma, la società che sviluppa e gestisce i due hub capitolini, secondo cui l’ottimo risultato è da attribuire alla crescita dell’aeroscalo di Fiumicino, che nell’anno appena concluso ha toccato i 43 milioni di passeggeri, con un incremento del flusso di viaggiatori in entrata e in uscita pari al 4,9% rispetto al 2017.

Un successo, frutto del consolidamento del traffico di lungo raggio, salito del 14,4%; ma anche del lavoro di promozione internazionale operato sullo scalo Leonardo da Vinci e sulla città di Roma, che nel 2018 ha consentito l’arrivo di 6 nuove compagnie aeree, regalando ai passeggeri 6 nuove tratte internazionali con collegamenti diretti. Fiumicino, però, ha brillato anche per il trasporto delle merci, in aumento del 10,9% rispetto al 2017.

“Le ottime performances registrate nel 2018 – spiega Ugo de Carolis, Amministratore Delegato di AdR– pongono lo scalo di Fiumicino come uno degli hub di riferimento sempre più apprezzato dalla clientela asiatica e americana. Con particolare riferimento alla Greater China, lo scalo di Fiumicino si conferma uno dei principali gateway in Europa, grazie alle 10 destinazioni direttamente collegate con il Gigante Asiatico”.