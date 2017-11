Aeroporti di Puglia, precisazioni su appalto servizio manutenzione automezzi

(Teleborsa) – Bufera su Aeroporti di Puglia, a causa di un presunto appalto truccato per la manutenzione dei mezzi aeroportuali. La società che gestisce i principali aeroporti della Puglia ha precisato che il Consiglio di Amministrazione si è attivato per tempo, informando l’Organismo di Vigilanza e il Responsabile Anticorruzione per le verifiche di competenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì dato incarico alla funzione di Internal Audit di condurre una mirata e approfondita verifica. All’esito dell’esame del report di audit da parte del Consiglio di Amministrazione, in una riunione dedicata che si terrà entro i primi giorni di dicembre, verranno assunti con carattere di urgenza gli opportuni provvedimenti.