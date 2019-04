Aeroporti di Puglia, Pobeda Airlines “apre” nuovo collegamento Bari-Mosca

editato in: da

(Teleborsa) – La compagnia russa a basso costo Pobeda Airlines da martedì 16 aprile avvierà un nuovo collegamento estivo diretto tra Bari e Mosca Vnukovo. Presto riprenderanno anche i voli, sempre su Mosca ma aeroporto Domodedovo, di S7 Airlines (PJSC Siberia Airlines), avviati, sempre a carattere stagionale, nel 2018.

I voli di Pobeda Airlines, vettore low cost del gruppo Aeroflot, attivi appunto dal prossimo martedì si protrarranno per tutta la stagione estiva 2019 per terminare il 20 ottobre. La frequenza dei collegamenti tra lo scalo Karol Wojtyla del capoluogo della Puglia e l’aeroporto Vnukovo della capitale russa avranno frequenza settimanale. Oltre al martedì, i voli, con Boeing 737-800, opereranno anche il giovedì e il sabato.

Grande soddisfazione è stata espressa da Tiziano Onesti, Presidente di Aeroporti di Puglia, che ha così commentato: “Eravamo stati profetici nell’annunciare lo scorso anno l’avvio dei collegamenti su Mosca. Avevamo altresì detto che il mercato russo rappresentava una grande opportunità di business che avrebbe garantito flussi tali da rendere sostenibile il volo. A distanza di meno di un anno, l’inizio delle attività della Pobeda Airlines garantirà ulteriori margini di crescita per gli arrivi da un’area tradizionalmente legata alla Puglia, e a Bari in particolare. Alla base di questi legami, vi sono motivazioni che travalicano gli aspetti economici e commerciali che pure, come dimostrano i numeri riferiti ad arrivi e presenze, hanno la loro importanza, ma che si fondano su radicati sentimenti di fede e di devozione che hanno nel culto e nella venerazione per San Nicola un eccezionale comune denominatore”.

“La maggiore disponibilità di voli che collegano Bari a due dei più importanti aeroporti della capitale russa – ha concluso il Presidente Onesti – oltre a creare nuove opportunità di sviluppo in ambito turistico e economico, rafforzerà, e di questo ne siamo convinti, i sentimenti di unione e amicizia tra la Puglia e il popolo russo”.