Aeroporti di Puglia, passeggeri in aumento soprattutto sui voli internazionali

editato in: da

(Teleborsa) – Aeroporti di Bari e Brindisi con passeggeri in aumento soprattutto sui collegamenti internazionali. Nei primi otto mesi del 2018 i viaggiatori in arrivo e partenza sono stati 4.965.398, in crescita del +5,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Stabile il traffico domestico (+ 0,5%), mentre, quello internazionale, si attesta al +17,8%. Nel solo mese di agosto i passeggeri totali sono stati 810.868, in aumento del +7,2% rispetto allo stesso mese 2017.

“Siamo in presenza di un ottimo risultato – dichiara il Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti- ottenuto grazie ad una pianificazione studiata e coordinata con la Regione Puglia. La significativa crescita è stata determinata grazie al consolidamento delle rotte già esistenti e dall’apertura di nuovi collegamenti internazionali”.

La stagione in corso si è caratterizzata in particolar modo per l’apertura del volo Bari-Mosca, operato da Siberia Airlines e dal volo Bari-Parigi di Air France. Due rotte strategiche per il mercato pugliese, sia per il traffico outgoing, sia per quello incoming.