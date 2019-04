Aeroporti di Puglia, ok dell’Assemblea ad aumento capitale

editato in: da

(Teleborsa) – Lo scorso 5 aprile 2019 si è tenuta l’Assemblea di Aeroporti di Puglia, con l’intervento dei soci Regione Puglia, Comune di Bari, Comune di Brindisi, Città Metropolitana di Bari, Provincia di Brindisi, Camera di Commercio Taranto.

Sulla scorta dell’incremento del traffico registrato negli aeroporti pugliesi – che lo scorso anno ha superato la soglia di 7,5 milioni di passeggeri annui – nonché della designazione con Decreto Interministeriale n. 6 del 18.01.2018 della Rete aeroportuale pugliese, la prima in Italia ai sensi della Direttiva UE 2009/12, l’Assemblea dei Soci della società ha deliberato l’aumento del proprio capitale sociale, da € 12.950.000,00 a € 25.822.845,00, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 521/1997 in materia di “Capitale minimo delle società di gestione aeroportuale”. Tale importo è quello previsto per aeroporti con traffico superiore ai 5 milioni di passeggeri.

Nella stessa riunione l’Assemblea ha deliberato l’affidamento dell’incarico di revisore legale dei conti.