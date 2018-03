Aeroporti di Puglia, nuovo volo easyJet rotta Bari – Berlino Tegel

editato in: da

(Teleborsa) – easyJet, annuncia il primo collegamento verso Berlino Tegel dall’aeroporto di Bari. Il collegamento, in vendita da oggi 27 Marzo, sarà operativo con 3 frequenze settimanali per tutta la stagione estiva, a partire da giugno 2018.

La nuova rotta si aggiunge a quelle già annunciate da easyJet negli scorsi mesi – tra cui il collegamento Brindisi-Berlino Tegel – verso il principale scalo berlinese e sono il risultato dell’acquisizione di parte delle operazioni di Air Berlin all’aeroporto di Berlino Tegel, che ha portato a un ampliamento dell’offerta con più voli a disposizione per i passeggeri italiani in viaggio da e per lo scalo tedesco, con tariffe sempre più vantaggiose.

“Il nuovo volo tra Bari e Berlino Tegel, che si aggiunge a quello già previsto su Brindisi, è motivo di legittima soddisfazione perché completa e arricchisce l’offerta su una destinazione a forte valore commerciale, sia per i flussi incoming sia per quelli outgoing” – ha dichiarato Tiziano Onesti, Presidente di Aeroporti di Puglia – . “L’obiettivo comune di tutti – ha aggiunto – deve essere quello di uno sviluppo condiviso in cui ogni attore contribuisca alla valorizzazione della nostra rete aeroportuale e, con essa, a creare ricchezza culturale e sociale e diffusione del benessere e della dignità della persona”.



“Con l’annuncio della nuove rotta da Bari verso Berlino Tegel si rafforza l’impegno di easyJet nel valorizzare il turismo ma anche la crescita economica e sociale della Regione” – ha commentato Frances Ouseley, Direttore di easyJet per l’Italia -. “Connettere Bari con la Germania – ha sottolineato – rappresenta un nuovo investimento strategico sul territorio da parte della compagnia che arricchisce l’offerta internazionale per i proprio passeggeri del territorio che potranno usufruire di ulteriori collegamenti convenienti verso l’Europa”.