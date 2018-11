Aeroporti di Puglia, nuovo volo Bari-Cracovia

editato in: da

(Teleborsa) – Dal prossimo 2 maggio 2019 Aeroporti di Puglia avvierà con Wizz Air un nuovo collegamento tra Bari e Cracovia. Il volo sarà operato su tre frequenze settimanali ogni martedì, giovedì e sabato.

Per il Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, “l’avvio del collegamento con Cracovia rientra in una precisa attività di pianificazione strategica con l’Agenzia Pugliapromozione. In questi anni, infatti, la Polonia si è segnalata quale mercato fonte in forte crescita per l’incoming pugliese; siamo certi che il volo su Cracovia, quarta destinazione polacca di Wizz Air, con la quale abbiamo definito la conferma per la prossima stagione estiva dei collegamenti con Varsavia, Katowice e Breslavia, farà crescere gli arrivi da un’area dinamica e con concreti margini di crescita. Confidiamo, perciò, che anche in questa circostanza i nostri operatori saranno pronti a cogliere le possibilità offerte da una capillare rete di collegamenti sempre più orientata a favorire l’internazionalizzazione delle imprese e la destagionalizzazione dei flussi. Non si può non sottolineare, infatti, come questi voli rappresentino un elemento fondamentale per il mondo delle imprese pugliesi, non solo del comparto turistico, per sviluppare business su mercati in espansione e in forte crescita economica”.

“Siamo contentissimi di avviare una nuova rotta su Bari, collegando questa grande città con il centro storico e culturale di Cracovia, la nuovissima 26ma base di Wizz Air – ha dichiarato Andras Rado, Corporate Communications Manager di Wizz Air -. Bari e Cracovia sono destinazioni perfette per tutti, ideali per quanti cercano città ricche di storia e architettura. Siamo sicuri che i nostri clienti apprezzeranno questo collegamento, i nostri voli e le nostre tariffe”.