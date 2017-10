Aeroporti di Puglia, Lufthansa lancia il volo diretto Bari-Francoforte

(Teleborsa) – La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha lanciato il nuovo collegamento diretto Bari-Francoforte: i voli saranno operati tre volte alla settimana con aeromobile Bombardier CRJ da 90 posti, con la possibilità di viaggiare sia in Business sia in Economy Class.

Da oggi 30 ottobre, ogni lunedì, giovedì e sabato il volo partirà da Francoforte alle 15:35 e raggiungerà Bari alle 17:35; il volo di ritorno decollerà da Bari alle 18:15 per atterrare a Francoforte alle 20:20, sempre nei tre giorni segnalati.

I collegamenti per Francoforte si aggiungono a quelli già esistenti, operati da Air Dolomiti, per Monaco: durante l’orario invernale, i passeggeri dello scalo barese potranno raggiungere ben 10 volte la settimana i moderni hub di Monaco e Francoforte e, da lì, oltre 200 destinazioni in 115 Paesi.

“L’arrivo di Lufthansa, peraltro già presente in Puglia a livello di gruppo, è un altro tassello del programma di espansione dei collegamenti al quale stiamo lavorando e che punta a implementare l’offerta, internazionale” – ha dichiarato Marco Franchini, Direttore Generale di Aeroporti di Puglia -. “Migliorare l’accessibilità aerea da mercati più facilmente raggiungibili – ha aggiunto – è fondamentale per le imprese pugliesi, costantemente proiettate a livello internazionale, nonché per le politiche di destagionalizzazione dell’offerta che rappresentano un ulteriore fattore di crescita per il mercato turistico pugliese”.