Aeroporti di Puglia, incontro tra Presidenza Regionale e vettore S7

editato in: da

(Teleborsa) – Una delegazione della compagnia S7, guidata da Yury Lagovskiy Global Sales Director del vettore, è stata ricevuta stamani dal Capo di Gabinetto del Presidente Michele Emiliano, Claudio Stefanazzi. All’incontro hanno partecipato il Vice Presidente e il Direttore Generale di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile e Marco Catamerò, il Console Onorario della Federazione Russa a Bari, Michele Bollettieri, Luca Scandale Direttore Strategico di Pugliapromozione e Francesco Muciaccia, Responsabile Mercati Extra UE della stessa Agenzia.

Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sull’andamento del collegamento con Mosca operato dal vettore, che registra ottimi dati di crescita rispetto allo scorso anno, primo anno di attività, e sulle prospettive di ulteriore sviluppo del traffico, anche in considerazione del crescente interesse della destinazione Puglia sul mercato russo.

Il Vice Presidente di Aeroporti di Puglia ha espresso viva soddisfazione per i dati sin qui registrati e ha ribadito che da parte della società vi è grande interesse a valutare ogni possibile iniziativa che favorisca da un lato il consolidamento e lo sviluppo del traffico, dall’altro possibili e nuove iniziative commerciali.

I rappresentanti di S7, sulla scia dei risultati ottenuti in termini di promozione della regione in Russia, hanno confermato la propria disponibilità a sostenere le prossime attività in via di programmazione. La compagnia infatti, ha ulteriormente intensificato la collaborazione con importanti Tour Operator interessati alla destinazione Puglia.

In tal senso la Regione Puglia e Pugliapromozione hanno assicurato la massima collaborazione a coinvolgere il vettore nelle azioni promozionali già programmate sul mercato russo nei prossimi mesi al fine di creare le migliori condizioni per favorire l’incremento del traffico e dei flussi turistici, anche in nell’ottica di un’auspicata destagionalizzazione dell’offerta.