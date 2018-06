Aeroporti di Puglia, inaugurato volo diretto S7 Bari-Mosca

editato in: da

(Teleborsa) – Puglia e Mosca ora direttamente collegate dal volo settimanale di PJSC Siberia Airlines (commercialmente conosciuta come S7) da Bari alla capitale della Russia. Il primo volo della compagnia S7 è atterrato al Karol Wojtyla di Palese alle 13,35, accolto dai tradizionali getti d’acqua d’augurio dei Vigili del Fuoco del principale scalo di “Aeroporti di Puglia. Ad accogliere il Boeing 737-800 una delegazione istituzionale della Puglia, guidata dal Presidente della Regione Michele Emiliano e dal Sindaco della Città metropolitana, Antonio Decaro. Delegazione che poco dopo si è imbarcata sul Boeing di S7, decollato alle 14,40 alla volta di Mosca. S7 è la principale compagnia aerea russa nel mercato interno ed attualmente la seconda compagnia aerea russa dopo Aeroflot.

“Le distanze oggi si accorciano grazie al nuovo volo di linea che collega direttamente Mosca a Bari – ha detto il Presidente Emiliano nell’attesa dell’arrivo del jet – e questo volo è sicuramente un traguardo importante per rafforzare il legame con la Federazione russa nel nome di San Nicola. Il legame tra i nostri popoli ha quindi radici lontane e si è nel tempo rafforzato attraverso amicizie, scambi, progetti, che hanno profondamente arricchito le nostre comunità”.

“L’avvio del volo diretto con Mosca rafforza ancor di più, anche in chiave di modernità e di efficienza, i profondi legami di amicizia con il popolo russo – ha commentato Antonio Vasile, Vice Presidente di Aeroporti di Puglia società di gestione dello scalo aereo – e favoriranno l’apertura della Puglia a un mercato che, valori storici e religiosi a parte, guarda da sempre alla nostra regione con simpatia e interesse. Sino ad oggi la mancanza di un collegamento aereo diretto con Mosca aveva complicato non poco gli spostamenti di quanti, per i più diversi motivi, avrebbero voluto visitare Bari e la Puglia”.

,

I voli diretti Siberian Airlines S7635/636 Mosca-Bari-Mosca sono da oggi 24 giugno operati tutte le domeniche con Boeing 737-800. Il volo parte da Mosca aeroporto di Domodedovo alle 10,45 per arrivare a Bari alle 13,35. Dopo un’ora e cinque minuti di sosta, alle 14,40 il Boeing 737-800 riparte dal Karol Wojtyla per Mosca, con atterraggio a Domodedovo alle 19,20 locali. S7 Airlines fa parte dell’alleanza internazionale oneworld che comprende 15 aerolinee tra cui American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Iberia, Japan Airlines, Qatar Airways e Qantas.