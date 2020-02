Aeroporti di Puglia, “Gino Lisa” di Foggia: nuovo rinvenimento bomba d’aereo

editato in: da

(Teleborsa) – Aeroporti di Puglia comunica che stamani nel corso dei lavori di prolungamento della pista di volo 15/33 dell’aeroporto Gino Lisa di Foggia, attualmente in corso, è stata rinvenuta una bomba d’aereo americana del peso di circa 20 libbre, l’ennesima nel corso delle ultime settimane. Lo si legge in una nota ufficiale.

A seguito del rinvenimento – si legge – dopo la messa in sicurezza dell’area, sono state avviate le procedure per l’intervento degli artificieri. Tutte le delicate operazioni di B.O.B. (Bonifica Ordigni Bellici) vengono effettuate sotto la sorveglianza del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli dell’Esercito Italiano.

Il ritrovamento di quest’ultimo ordigno, conferma come in questa delicata fase sia quanto mai necessario dedicare esclusivamente ogni energia al completamento in tempi rapidi dell’intervento, operando con la cautela imposta dalla presenza di ordigni inesplosi e “pronti” a esplodere e per questo molto pericolosi; il tutto garantendo, in ogni fase, la massima sicurezza.

Tuttavia, nonostante le conseguenze determinate dal rinvenimento dei numerosi residuati bellici, tutte le fasi previste dal cronoprogramma dei lavori sono in pieno e regolare svolgimento, conclude la nota.