Aeroporti di Puglia fa i conti con la neve

(Teleborsa) – Inizio di giornata difficile negli aeroporti di Bari e Brindisi a causa delle annunciate precipitazioni nevose. I voli delle prime ore del mattino diretti a Brindisi e in arrivo da Bologna, Bergamo, Londra Stansted e Menningem, operati da Ryanair, e il volo Alitalia partito da Roma Fiumicino sono stati dirottati su altri scali. In partenza da Brindisi risultano cancellati i voli per Bergamo, Torino e Fiumicino.

Da Traffico regolare a Bari, mentre si registrano ritardi variabili tra cui lo slittamento della partenza per Bergamo dalle 6:55 alle 13:45.