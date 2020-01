Aeroporti di Puglia, crescita record passeggeri oltre 8,2 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Aeroporti di Puglia chiude il il 2019 numeri da record. Il sistema degli aeroporti pugliesi (Bari e Brindisi) chiude l’anno con 8.225.394 passeggeri in arrivo e partenza, in crescita del 9,8% rispetto al 2018. Su base annua il traffico di linea nazionale è cresciuto del 5,2%. Più netto l’incremento per la linea internazionale che, con 3.129.333 passeggeri, ha segnato un +18% rispetto al 2018. In crescita anche il segmento charter che registra un +9,8% su base annua.

“L’ottimo risultato raggiunto è frutto del lavoro di squadra di tutte le persone dell’azienda che vede – al fianco di essa – il lavoro costante e sinergico della Regione Puglia e delle Agenzie regionali di promozione turistica, con una politica di sviluppo e di continuo miglioramento del network”, ha dichiarato il Presidente di AdP, Tiziano Onesti.

“Tutto ciò ha consentito di raggiungere indici di crescita superiori alla media registrata dal sistema aeroportuale nazionale, – ha aggiunto – ma soprattutto di rafforzare in modo significativo la linea internazionale” grazie anche all’avvio di nuove rotte.

L’aeroporto di Bari ha superato un traguardo storico: nel 2019, infatti, sono transitati 5.531.580 passeggeri, il 10,2% in più rispetto al totale 2018; di questi 2,41 milioni (+18%) si riferiscono ai voli di linea internazionali.

Eccellente anche il dato di Brindisi che nel 2019 ha registrato 2.693.814 passeggeri, con un +8,9% rispetto al 2018. In crescita dell’8,7% il traffico charter, a ulteriore conferma della forte vocazione turistica dell’area sud est; incremento del 18% della linea internazionale, i cui passeggeri sono stati circa 720mila.

Per gli aeroporti pugliesi, il 2019 è stato rilevante anche per sviluppo della rete aeroportuale, soprattutto per quanto riguarda il dimensionamento delle infrastrutture, in linea con le indicazioni fornite da ENAC e ENAV. Il Presidente Onesti ha citato il prolungamento della pista di volo dell’aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia, gli interventi sulla via di rullaggio e l’ampliamento del piazzale di sosta degli aeromobili dell’aeroporto di Taranto Grottaglie , dove c’è anche un importante piano d’investimenti per adeguare la struttura alle esigenze dei voli suborbitali, ed i lavori sull’aeroporto del Salento di Brindisi.

Per l’anno in corso, il Presidente conferma il focus sull’espansione del network con l’avvio di 14 nuovi collegamenti, già annunciati, ed aggiunge: “Guardiamo con grande attenzione alle evoluzioni del settore, in ogni suo aspetto, adottando scelte coerenti tra infrastrutture e capacità aeroportuali. La stessa attenzione con la quale definiamo strategie commerciali che ci consentano di intercettare i principali flussi sul mercato. . In questo contesto si collocano l’avvio di un volo su Israele e la definizione di accordi funzionali per l’apertura di collegamenti verso grandi destinazioni in USA e Cina“.