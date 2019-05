Aeroporti di Puglia, consuntivo primi 4 mesi 2019 conferma trend crescita

editato in: da

(Teleborsa) – Aeroporti di Puglia rende noto che nel periodo gennaio-aprile 2019 i passeggeri in arrivo e in partenza dagli scali di Bari e Brindisi sono stati 2.152.000, con crescita del 9,8 % rispetto allo stesso periodo del 2018. La linea internazionale, con oltre 687 mila passeggeri, cresce del +17,5%, mentre il dato riferito alla linea nazionale, con 1,450 milioni di passeggeri registra un +6,5%. Nel periodo in esame i passeggeri su Bari sono stati 1,48 milioni (+14,5%) e 670mila su Brindisi, dei quali 140.000 riferiti a voli di linea internazionali (+17,3%). In particolare AdP sottolinea come il risultato dei primi quattro mesi 2019 ha tratto beneficio dall’ottimo andamento registrato ad aprile.

“L’internazionalizzazione dell’offerta e l’incremento del traffico incoming dai più importanti mercati esteri – ha dichiarato Tiziano Onesti,i Presidente di Aeroporti di Puglia – costituisce una delle linee guida della nostra programmazione strategica. Il risultato registrato su Bari e Brindisi rappresenta in modo evidente l’attenzione dedicata allo sviluppo della componente internazionale, la cui incidenza rispetto ai volumi complessivi di traffico diviene sempre più significativa”.

“Attraverso la diversificazione dell’offerta e la maggiore disponibilità di collegamenti, sia diretti che sui principali hub europei, la rete aeroportuale pugliese rafforza il proprio ruolo nel contesto degli scali del Mezzogiorno e del Mediterraneo – ha precisato il Presidente Onesti – concorrendo al successo del brand Puglia e alla riduzione della componente stagionalità che incide sull’offerta turistica, soprattutto dell’Italia meridionale. Siamo certi che tutto ciò, unito a un complessivo miglioramento delle connessioni intermodali, in un contesto di sistema che coinvolge tutti i principali stakeholder, porterà ulteriori benefici al sistema economico e turistico di tutta l’area e con esso allo sviluppo aeroportuale”.