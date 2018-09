Aeroporti di Puglia, cinque dipendenti in odore di licenziamento per avere barato sulla legge 104

editato in: da

(Teleborsa) – I furbetti della legge 104 sono stati pizzicati anche all’aeroporto di Bari. In cinque, tutti dipendenti della società di gestione Aeroporti di Puglia, hanno ricevuto la lettera di contestazione che avvia la procedura di licenziamento. I controlli erano scattati a metà agosto.

In permesso perché beneficiari della legge 104, sono stati trovati in spiaggia o al ristorante, senza la presenza della persona da assistere. Un recente studio dell’Inps dimostra come la Puglia dei permessi sia al secondo posto al Sud come volumi.