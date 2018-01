Aeroporti, Bergamo è il primo scalo a dotarsi di VAS

(Teleborsa) – L’Aeroporto di Milano Bergamo sarà il primo scalo nazionale a dotarsi di VAS, Valutazione Ambientale Strategica, a supporto e integrazione del Piano di Zonizzazione Acustica.

La Commissione Aeroportuale, presieduta dalla Direzione locale di Enac e in cui sono rappresentati Enav, i sindaci del territorio circostante il sedime insieme ai rappresentanti di Regione, Provincia e Ministero dell’Ambiente, ha approvato il Rapporto Preliminare Ambientale redatto dal team della società di consulenza Iride di Roma e che servirà a delineare la mappatura acustica relativa alle rotte di decollo e atterraggio.

L’adozione della VAS è stata imposta dalla sentenza del Consiglio di Stato pronunciata nel 2015. Trascorsi 60 giorni, periodo in cui potranno essere prodotte eventuali osservazioni, il Ministero dell’Ambiente avrà a disposizione tre mesi per la definitiva approvazione dello scenario in cui l’aeroporto dovrà operare.

La commissione aeroportuale di Orio al Serio ha adottato anche un altro importante documento tecnico. Si tratta della modifica alle rotte, introdotte in via sperimentale dal giugno dello scorso anno, al fine di ridurre l’impatto sulle zone abitate. Le nuove procedure di decollo verso ovest, che saranno in vigore dal 26 aprile, consentono di percorrere la rotta PRNAV tracciando un corridoio meno impattante sulle aree sorvolate.