Aeroporti, Art lancia consultazione pubblica su nuovi modelli di regolazione

(Teleborsa) – L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha avviato una consultazione pubblica sul proprio schema di atto di regolazione che definisce i nuovi “Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali“.

Lo schema oggetto della consultazione prevede: un modello unico per tutti gli aeroporti con traffico pari o superiore al milione di passeggeri, compresi quelli di Roma, Milano e Venezia con contratti di programma cd ‘in deroga’, un secondo modello semplificato per quelli con traffico inferiore ad un milione di passeggeri per anno. Infine la definizione di principi e criteri applicabili, rispettivamente, alle reti aeroportuali e ai sistemi aeroportuali.

Il nuovo quadro introduce inoltre un sistema hybrid till per il trattamento dei ricavi commerciali da attività commerciali esercite negli scali, tale da indurre ad un utilizzo più efficiente della capacità delle piste e degli aeroporti, nonché degli incentivi all’attività volativa.