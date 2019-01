Aeroporti, Armando Brunini è il nuovo Ad di SEA

editato in: da

(Teleborsa) – SEA, la società di gestione degli Aeroporti di Linate e Malpensa, ha scelto di avere per la prima volta nel suo organigramma la figura di amministratore delegato, ruolo affidato a Armando Brunini, nominato dal consiglio di amministrazione.

Brunini, che ha ricoperto fino a oggi la carica di amministratore delegato di Gesac, la societá che gestisce l’aeroporto di Napoli, era già presente nel board di SEA dal 2013 come vicepresidente, espresso dall’azionista F2i che possiede una quota del 29,75%. Al gradimento e all’appoggio si è aggiunto il Comune di Milano, socio di maggioranza con il 54,81%. Il sindaco del capoluogo meneghino, Giuseppe Sala, si era chiaramente espresso per la scelta di una figura legata all’esperienza e alle competenze nel settore aeroportuale.

Armando Brunini è stato presente in AdR, per sette anni alla guida dello scalo Marconi di Bologna e a Capodichino. L’arrivo dell’amministratore delegato ridisegna l’organizzazione interna di SEA con le direzioni che risponderanno non più esclusivamente al presidente.

Michaela Castelli, recentemente eletta al posto del dimissionario Modiano, resta al vertice della società aeroportuale milanese fino all’assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio 2018.