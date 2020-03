Aeroporti, AdR: “Fiumicino per la terza volta migliore d’Europa”

editato in: da

(Teleborsa) – Il “Leonardo da Vinci” si conferma per il terzo anno consecutivo, l’aeroporto europeo più apprezzato dai passeggeri. L‘Airports Council International (Aci), l’associazione internazionale che misura in modo indipendente, attraverso interviste ai viaggiatori, la qualità percepita in oltre 350 aeroporti in tutto il mondo, ha, infatti, assegnato allo scalo di Fiumicino il riconoscimento Airport Service Quality Award anche per il 2019.

Secondo le ultime rilevazioni effettuate da Aci – rende noto AdR in una nota – nel quarto trimestre del 2019 lo scalo di Fiumicino ha registrato un nuovo primato assoluto, raggiungendo la valutazione di 4,55 su una scala dove il massimo è 5. Per l’aeroporto romano si tratta – spiega AdR – del “miglior trimestre di sempre” nel corso del quale l’hub di Fiumicino ha superato nell’apprezzamento dei viaggiatori tutti i più importanti scali europei e americani con più di 40 milioni di passeggeri. Un risultato, per AdR, “frutto della strategia di investimenti, innovazioni e qualità del servizio che ha consentito allo scalo in soli cinque anni di scalare le classifiche in tutti gli ambiti infrastrutturali e di servizio”.

Con questa performance, il “Leonardo da Vinci” chiude il 2019 con un punteggio record di 4,47 su base annua. Tra i servizi più apprezzati dai viaggiatori figurano i varchi elettronici (e-gates), per i quali Fiumicino è diventato l’aeroporto al mondo con la più alta percentuale di passeggeri a poter utilizzare il controllo elettronico dei passaporti, grazie alla collaborazione con ministero degli Esteri, ministero dell’Interno ed Enac. Nell’elenco dei servizi più graditi anche l’accessibilità dello scalo, la cortesia dello staff, il tempo di attesa ai controlli di sicurezza, la chiarezza delle informazioni al pubblico, le facilities in aeroporto.

“Si tratta di un record storico – ha dichiarato l‘amministratore delegato di AdR Ugo de Carolis – frutto di investimenti che hanno visto impegnata la società di gestione AdR, insieme all’intera comunità aeroportuale. Ora l’obiettivo è superare questi risultati raggiunti grazie alle nuove tecnologie e a servizi innovativi. Prossimamente inaugureremo una nuova area di imbarco in grado di accogliere 13 nuovi gate dotati di loading bridge, 10 gate remoti e un’area commerciale con il meglio del Made in Italy che aumenterà ancora di più il comfort dei passeggeri del principale aeroporto italiano”.