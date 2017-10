Aeroporti, a Trapani il co-marketing ha fatto 13 ma il capoluogo dice no

(Teleborsa) – Sono diventati 13 i comuni della Sicilia orientale ad avere sottoscritto l’accordo di co-marketing per conservare le rotte operate da Ryanair sull’aeroporto di Trapani.

Le adesioni riguardano i Comuni di Marsala, Favignana, Erice, Valderice, Buseto Palizzolo, San Vito Lo Capo, Mazara del Vallo, Castellammare del Golfo, Petrosino, Custonaci, Paceco, Salemi e Calatafimi-Segesta, i cui contributi assommano a circa un milione e mezzo di euro. Con l’aggiunta di Alcamo, pronto a versare una quota di 75mila euro, manca ancora mezzo milione per raggiungere la soglia dei 2 milioni annui.

A gelare il fronte dei sindaci aderenti è arrivata la nota del commissario straordinario del comune di Trapani, che ha espresso il no all’accordo di co-marketing a sostegno dell’aeroporto di Birgi: “Pur con rammarico e nella consapevolezza dell’importanza che l’Aeroporto di Trapani Birgi rappresenta per lo sviluppo economico del territorio, non risulta possibile l’adesione del Comune alla sottoscrizione dell’accordo di co-marketing nella sua forma attuale, fermo restando il già manifestato interesse dell’Amministrazione, nel caso di una sostanziale revisione del percorso negoziale, tale da eliminate ogni perplessità, rispetto a valide iniziative idonee ad incrementare le presenze turistiche nel territorio”.

I sindaci, quelli che hanno aderito alla campagna di raccolta fondi e coloro i quali attendono di ricevere un chiarimenti da Airgest circa i ritorni attesi sul territorio, considerano indispensabile garantire la continuità dei collegamenti aerei con Trapani per sostenere le attività turistiche. Il co-marketing è una forma di investimento per sviluppare quei flussi di viaggiatori che, con la loro presenza, hanno dimostrato di alimentare in modo significativo le attività ricettive e di servizio, insieme a quelle di carattere culturale di cui la provincia di Trapani si arricchisce con iniziative legate al proprio patrimonio storico e archeologico.