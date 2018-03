Aeroporti: a febbraio transitati 10,9 mln di passeggeri, +6,8%. Bene anche il cargo

editato in: da

(Teleborsa) – Sono stati 10,9 milioni i passeggeri transitati a febbraio 2018 negli aeroporti italiani, con un incremento del 6,8% rispetto allo stesso mese del 2017. Questi i dati diffusi da Assaeroporti, l’associazione italiana gestori aeroportuali, che segnala una crescita sostenuta anche per i movimenti e per il cargo aereo.

Sono infatti 97.400 i movimenti di febbraio, il 3,7% in più rispetto all’anno passato.

L’incremento registrato, invece, per il cargo aereo si attesta al 2,2%, con 81.860 tonnellate di merci trasportate.

Nel secondo mese del 2018, sono transitati nel sistema aeroportuale romano di Fiumicino e Ciampino oltre 3 milioni di passeggeri con una crescita di sistema del 2,1% rispetto a febbraio 2017, grazie alla forte spinta del traffico internazionale che ha registrato un incremento di circa il 5%, sostenuto dal notevole contributo del lungo raggio che ha chiuso anche il mese di febbraio con risultati a doppia cifra, arrivando a un + 17,1%.

Tale risultato positivo consolida il progressivo sviluppo di Fiumicino verso il mercato intercontinentale, arrivando nel mese di febbraio a consuntivare per il 39° mese consecutivo una crescita del traffico di lungo raggio.

Anche nel mese di febbraio lo scalo di Fiumicino è tra i primi tre aeroporti in Europa nella categoria sopra i 40 milioni di passeggeri per crescita di capacità verso destinazioni di lungo raggio.

Tra gli aeroporti lombardi, Milano Malpensa ha trasportato 1,5 milioni di passeggeri (+13,9%) e Milano Bergamo oltre 851 mila (+6,1%).

Buone notizie anche per l’Aeroporto Marconi di Bologna. Dopo un ottimo gennaio (+11,1%), il secondo mese del 2018 ha fatto registrare un incremento di passeggeri del 12,4%, pari a oltre 542.000 passeggeri.

Crescono anche i dati dell’Aeroporto di Genova, con il numero dei voli da e per il Cristoforo Colombo che è cresciuto del 5%. Sono stati circa 70 mila i passeggeri in transito tra arrivi e partenze: +3,6% rispetto a febbraio dello scorso anno.

Boom per l’Aeroporto di Napoli. Nel mese di febbraio 2018 sono stati circa 520 mila i passeggeri in transito: +41,5% rispetto a febbraio dello scorso anno. In particolare la linea nazionale cresce del 38,2% mentre quella internazionale del 46,8%.

Incrementi a due cifre anche per i passeggeri di Treviso (+27,2%), Palermo (+22%), Perugia (+17,7%), Olbia (+13,2%) e Cagliari (+11,6%).

L’Aeroporto di Catania ha trasportato 525,5 mila passeggeri (+9,9%) mentre i passeggeri a Verona sono stati 175 mila (+8%), a Comiso 24,7 mila (+7,1%), a Brindisi 138,7 mila (+7%), a Venezia 598,4 mila (+5,9%).