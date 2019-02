Aeromexico e Japan Airlines annunciano accordo codeshare

editato in: da

(Teleborsa) – La compagnia aerea messicana Aeromexico ha avviato una collaborazione con Japan Airlines per l’operatività e la commercializzazione del servizio per oltre 20 città in Giappone attraverso il loro nuovo accordo di codeshare.

I clienti Aeromexico avranno la possibilità di volare sul collegamento giornaliero diretto della compagnia fra Città del Messico e l’aeroporto di Narita a Tokyo e di proseguire dagli aeroporti di Narita e Haneda a Tokyo con i voli interni della Japan Airlines.

Grazie al nuovo accordo di codeshare, Aeromexico migliorerà la connettività ai principali centri commerciali in Giappone, come Hiroshima, Osaka e Sapporo, Nagasaki, Oita, Okinawa e Ube.

Japan Airlines sarà in grado di offrire ai passeggeri che viaggiano dall’aeroporto Narita di Tokyo l’accesso a una maggiore connettività verso 30 destinazioni in Messico.