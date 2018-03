Aegean annuncia la tredicesima rotta da Atene con l’Italia

editato in: da

(Teleborsa) – La compagnia aerea Aegean annuncia la tredicesima rotta tra Atene e l’Italia.

Dal 18 giugno atterrerà al Valerio Catullo di Verona, operando il collegamento con frequenza bisettimanale, lunedì e venerdì, fino al 21 settembre. Aegean, che impiega aeromobili A319 e A320, opera sugli aeroporti di Roma, Milano, Napoli, Venezia, Torino, Bologna, Pisa, Bari, Catania, Palermo, Lamezia Terme, Genova e Verona.

La compagnia ellenica offre pasto caldo e bevande alcoliche, una franchigia bagaglio a mano di un pezzo delle dimensioni e peso consentiti (per tutte le tariffe – Golight e Flex), franchigia bagaglio registrato di un pezzo per peso massimo di 23 Kg (solo per tariffe Flex).