Aegean Airlines, ordine di 30 Airbus A320 “Family”

(Teleborsa) – Confermato dalla più grande compagnia aerea della Grecia, AEGEAN AIRLINES , un ordine d’acquisto ad Airbus di 30 jet della famiglia A320neo (New Engine Option). L’ordine è stato sottoscritto ad Atene nel corso di una cerimonia presente il Primo Ministro greco Alexis Tsipras. Il contratto di acquisto, comprendente 10 A321neo e 20 A320neo, è stato firmato dal Presidente di AEGEAN, Eftichios Vassilakis, e dal CEO di Airbus, Tom Enders. L’accordo fa seguito a un precedente Memorandum d’intesa siglato nel marzo 2018. Attualmente, AEGEAN ha in linea una flotta di 49 aeromobili Airbus, 37 A320, 11 A321 e 1 A319.

“Il nostro accordo con Airbus aumenta la capacità di sviluppo di AEGEAN insieme a un partner di lunga data – ha detto Eftichios Vassilakis – e infatti investiamo nella famiglia A320neo per migliorare la nostra competitività e migliorare ulteriormente l’offerta di servizi ai nostri passeggeri. Crediamo nella capacità delle nostre persone di eccellere in ciò che fanno, quindi esse meritano di avere l’hardware migliore per il loro lavoro”.

Da parte sua, il CEO di Airbus, Tom Enders, ha espresso particolari parole di apprezzamento per AEGEAN, definendo l’aerolinea greca “un ottimo esempio di compagnia aerea resiliente e superbamente gestita”.

“Ha superato la crisi finanziaria del Paese – ha infatti precisato Enders – e ne è uscita molto più forte di prima. Inoltre, l’attenzione al servizio clienti di AEGEAN ha reso la compagnia una delle più premiate in termini di soddisfazione del passeggeri. Siamo perciò estremamente orgogliosi e soddisfatti che AEGEAN abbia scelto Airbus per aumentare l’efficienza della sua futura flotta”.

La famiglia A320neo incorpora le tecnologie più recenti tra cui motori di nuova generazione e Sharklets, che insieme offrono almeno il 15% di risparmio di carburante. Con quasi 6.100 ordini ricevuti da 100 clienti, la famiglia A320neo ha acquisito una quota del 60% del mercato.

L’A321 è il più grande membro della famiglia A320 e può ospitare tra 185 e 240 passeggeri, a seconda della configurazione della cabina. Incorporando gli ultimi motori, i progressi aerodinamici e le innovazioni di cabina, l’A321neo può volare fino a 4.000 nm (7.400 Km) senza scalo, più di qualsiasi altro single-aisle airliner (aereo a corridoio singolo).