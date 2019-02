AEFI, fiere: quarto trimestre positivo per settore

editato in: da

(Teleborsa) – Le fiere italiane chiudono gli ultimi mesi del 2018 con un trend positivo e aspettative ottimistiche per l’inizio del nuovo anno. A scattare la fotografia del settore fieristico, che sembra dunque in buona salute, ci ha pensato l’indagine condotta dall’Osservatorio di AEFI – Associazione Esposizioni e Fiere Italiane – che per il periodo ottobre-dicembre 2018 mostra un quadro complessivamente positivo – sia rispetto al trimestre precedente che confrontato con il corrispondente periodo dell’anno scorso – confermando la capacità del settore di resistere alla congiuntura negativa, al riparo ancora dal rallentamento generale della nostra economia.

L’indagine a risposta, basata su 26 poli fieristici italiani associati all’AEFI, nel balance tra saldi positivi e negativi hanno prospettato un buon andamento per tutti gli indicatori considerati: numero di manifestazioni, espositori, visitatori e superficie occupata. Il trend favorevole si riflette anche sul fatturato. La tenuta del comparto è rafforzata anche dalle aspettative fiduciose degli associati per i primi mesi del 2019.

Rispetto al numero di manifestazioni, si conferma la crescita registrata nel trimestre precedente (il 42,29% dei quartieri coinvolti nell’indagine ha ospitato più rassegne e il 46,18% ha registrato stazionarietà evidenziando la tenuta del sistema).