Aeffe, Moschino gestirà direttamente negozi nella Mainland Cina

(Teleborsa) – Aeffe, società del lusso che opera nel settore del prêt-à-porter con marchi di elevata notorietà (tra cui Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino e Pollini) fa sapere che la propria controllata Moschino ha sottoscritto una lettera di intenti ed è in fase di definizione di un accordo per effetto del quale, con decorrenza da giugno 2022, la società subentrerà nella gestione dei negozi a insegna Moschino attualmente gestiti nella Mainland Cina da Scienward Fashion and Luxury (Shanghai), gruppo leader nella distribuzione di brand del lusso nel mercato cinese.

L’ingresso diretto nel mercato della Mainland Cina da parte del brand Moschino avviene attraverso una transizione concordata e condivisa con lo storico partner locale Scienward Fashion and Luxury (Shanghai) dopo più di 10 anni di collaborazione.