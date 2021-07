Aeffe, finanziamento per 5 milioni da Intesa Sanpaolo per obiettivi ESG

editato in: da

(Teleborsa) – Aeffe, gruppo quotato sul segmento STAR e attivo nel settore della moda e del lusso, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento di 5 milioni di euro che prevede espressamente obiettivi in termini ESG (Environmental, Social, Governance). In particolare, Aeffe punta al “raggiungimento di ulteriori obiettivi in termini di promozione del ruolo femminile nel tessuto sociale e introduzione di una policy che promuova la parità di genere”.

“Aeffe è proiettata ed impegnata verso obiettivi sempre più ambiziosi a sostegno di un modello di business sostenibile, inclusivo e a ridotto impatto ambientale – ha commentato Marcello Tassinari, direttore generale della società – Siamo, quindi, molto soddisfatti di questo accordo con un istituto bancario di primaria importanza come Intesa Sanpaolo, accordo che sancisce l’apprezzamento per il nostro gruppo in tema di azioni intraprese per la crescita responsabile e sostenibile”.

“Siamo orgogliosi di supportare una realtà come il gruppo Aeffe, all’avanguardia per quanto concerne progetti di crescita ispirati ai principi di sostenibilità, oltre che realtà d’eccellenza del Made in Italy – ha detto Cristina Balbo, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo – Investire su tali ambiti rappresenta un asset fondamentale di sviluppo, tanto più alla luce dell’accelerazione impressa dalla pandemia alla transizione sostenibile”.