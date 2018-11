Aeffe, cresce il fatturato e il titolo brilla a Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Aeffe brinda ai risultati dei primi nove mesi dell’anno. Il Gruppo, attivo nel settore del lusso, ha registrato ricavi in aumento del 13,1% a 264,6 milioni di euro rispetto ai 234,9 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Importante passo in avanti anche per l’utile netto di Gruppo che si è attestato a 16,1 milioni di euro (+35% dagli 11,9 milioni del 2017).

Nel periodo gennaio-settembre sale del 22% anche l’EBITDA (da 30,4 a 37,1 milioni di euro), mentre cresce del 28,2% l’EBIT a 27,6 milioni di euro (21,6 milioni l’anno precedente). Si riduce fortemente l’indebitamento finanziario netto, pari a 39,1 milioni di euro rispetto ai precedenti 66 milioni.

Brilla il titolo Aeffe a Piazza Affari, dove registra una variazione positiva di oltre tre punti percentuali (+3,42%).