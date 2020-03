Aeffe comunica l’acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Aeffe ha acquistato nella giornata del 13 marzo 2020, in esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie comunicato al mercato in data 30 luglio 2019 e approvato dall’Assemblea degli azionisti del 18 aprile 2019, n. 100.000 azioni proprie (corrispondenti allo 0,09% del numero complessivo di azioni ordinarie), al prezzo medio ponderato di 0,81071 euro, per un controvalore complessivo di 81.071,00 euro.

In seguito alla citata operazione Aeffe detiene n. 6.317.839 azioni proprie, pari al 5,88% del numero totale di azioni ordinarie.