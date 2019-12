Aedes, vende immobile a Milano per 24,6 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Aedes SIIQ ha firmato un contratto definitivo per la vendita dell’immobile ubicato a Milano in Via San Vigilio 1, con un primario investitore istituzionale.

L’immobile destinato ad una integrale ristrutturazione, ad uso direzionale e una GLA di circa 10 mila metri quadrati, è stato ceduto ad un prezzo finale pari a 24,6 milioni di euro.

Aedes fa sapere che è stata infine incassata l’ultima tranche di prezzo pari a circa 9,6 milioni con pari effetto positivo in termini di Posizione finanziaria netta (PFN).