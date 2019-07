editato in: da

(Teleborsa) – Aedes SIIQ S.p.A. in vena di liquidazione del portafoglio non strategico al fine di reinvestire nei progetti core del Gruppo. La società ha firmato la vendita dell’immobile e del relativo ramo d’azienda ubicato a Rosà (VI) in Via Capitan Alessio, ad un prezzo pari a € 2,19 milioni, in linea con il fair value.

Inoltre è stato ceduto ad altro investitore, il ramo d’azienda afferente il suddetto immobile, ad un prezzo pari a € 110 mila, anch’esso in linea con il fair value.