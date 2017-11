Aedes SIIQ: allo studio emissione obbligazionaria da 30 milioni

(Teleborsa) – Aedes SIIQ, tramite il proprio Advisor ha avviato incontri con selezionati investitori professionali per valutare l’opportunità di emettere obbligazioni. La decisione è subordinata all’esistenza di condizioni di mercato e all’approvazione da parte del CdA.

La possibile emissione riguarderebbe obbligazioni denominate in euro non convertibili in azioni e sarebbe riservata esclusivamente a investitori professionali, per un importo di circa 30 milioni e una scadenza prevista tra 18-36 mesi.

L’eventuale emissione servirà per finanziare possibili investimenti immobiliari, già identificati, con rendimenti previsti coerenti con il modello SIIQ.

A Piazza Affari, Aedes balza del 5,27%