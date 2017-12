Aedes, siglato accordo per l’acquisto di due torri per uffici a Milano

(Teleborsa) – Aedes SIIQ ha perfezionato l’acquisto di due edifici a torre ubicati in via Richard a Milano che andranno ad incrementare il portafoglio denominato “Rented Asset”.

I due immobili, Torre C3 e Torre E5 hanno una superficie complessiva pari a oltre 15.000 mq di superficie lorda affittabile (GLA) e canoni obiettivo per circa 3,5 milioni di euro.

Detti immobili saranno oggetto di una completa ristrutturazione per un investimento complessivo, comprensivo sia del prezzo di acquisto sia dei capex attesi, pari a circa 35 milioni.

Per una delle due Torri, è stato firmato con un primario gruppo multinazionale della comunicazione quotato al NYSE un accordo quadro che prevede, tra l’altro, la locazione cielo terra di una delle due Torri della durata di 9 anni rinnovabili di ulteriori 6 anni, con decorrenza dal termine della ristrutturazione dell’immobile.

Aedes SIIQ, inoltre, comunica che sempre in data odierna è stato firmato con COIN un accordo che prevede, tra l’altro, la proroga per il medio-lungo termine dell’affitto del ramo d’azienda che interessa l’immobile di proprietà di circa 8.000 mq di GLA sito a Catania in Via Etnea, parte del portafoglio “Rented Asset”.