Adrian, la “serie evento” è visibile solo su siti per adulti

(Teleborsa) – Non sembra esserci fine ai tormenti di Adrian, la serie evento scritta e diretta da Adriano Celentano per Mediaset. Dopo la cancellazione dai palinsesti e il rinvio a settembre, forse addirittura ottobre, imputati ufficialmente a un malessere dell’artista, e lo “svincolamento” parziale di Milo Manara dal progetto, arriva una nuova doccia fredda per il cantante: Adrian, che non può essere trovato sui servizi streaming Mediaset Play e Infinity, è stato infatti caricato su siti pornografici, a causa di alcune scene “piccanti” ivi presenti, come riportato da Libero, http://www.trashitaliano.it e dallo Youtuber Karim Musa, in arte Yotobi.

L’ennesimo colpo a un progetto che si sta rivelando a dir poco travagliato, se contiamo la lunga genesi dell’opera, iniziata nel 2009 e poi protrattasi per quasi dieci anni per problematiche di varia natura, tra cui il passaggio di Celentano da Sky a Mediaset, la presunta somma spesa per la realizzazione del cartone, che secondo voci si aggirerebbe sui 28 milioni di euro, e il bassissimo share rispetto alle aspettative del 7,66% dell’ultimo episodio trasmesso, con solo 1.527.000 spettatori.