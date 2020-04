ADR, si dimette l’Ad Ugo de Carolis, nominato Troncone

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Roma, società di gestione aeroportuale del gruppo Atlantia, ha preso atto delle dimissioni presentate dall’Amministratore delegato Ugo de Carolis dalla carica e quale Consigliere di Amministrazione della società.

Sotto la guida del’Ad uscente – ricorda la società aeroportuale – il team di ADR ha riportato il Leonardo da Vinci ad essere l’aeroporto in Europa e nel mondo occidentale più apprezzato in assoluto dai passeggeri per la qualità dei servizi erogati.

de Carolis ha ringraziato la società per l’opportunità di aver potuto lavorare con successo, nei 4 anni passati con ADR, al posizionamento dell’aeroporto Leonardo da Vinci come eccellenza del Paese, nonché tutti i collaboratori e i dipendenti, senza i quali questo importante traguardo non sarebbe stato raggiunto.