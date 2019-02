ADR, riaperto aeroporto romano di Ciampino

editato in: da

(Teleborsa) – ASL Roma 2 e ENAC hanno autorizzato “Aeroporti di Roma” a procedere alla riapertura al traffico passeggeri dello scalo romano di G.B. Pastine di Ciampino chiuso da ieri 19 febbraio a seguito di fumo provocata da un principio d’incendio in un locale gestito da una società esterna. Era rimasta invece sempre “attiva” la zona Cargo e l’area dedicata all’Aviazione Generale.

Il ritardato pronunciamento dell’ASL Roma 2, nonostante il parere favorevole del CNR, non aveva permesso ad ENAC (Ente Nazionale Assistenza al Volo) di rilasciare ad ADR il nulla osta alla riapertura. Ora tutto è stato giudicato normale e gli ultimi 6 voli previsti in arrivo a Roma Fiumicino sono in corso di spostamento su Ciampino, in modo da garantire la piena operatività del Terminal passeggeri rimasto a lungo chiuso sin dai primi voli di domani giovedì 21 febbraio.

Atterrano quindi regolarmente a Ciampino sin da stasera i voli Ryanair FR6107 da Charleroi in arrivo alle 22.55; Ryanair FR9636 da Beauvais delle 22.55; Ryanair 2693 da Lisbona delle ore 22.55; Ryanair FR 3959 da Bucarest-Otopeni delle ore 22.55; Ryanair FR1635 da Siviglia in arrivo alle ore 22.55 e, infine, Ryanair FR1299 da Atene delle ore 22.15.i

Il principio d’incendio che ha provocato la “lunga chiusura” del secondo scalo aereo della capitale era stato provocato da alcune buste e cartoni che avevano preso fuoco generando fumo in un magazzino affidato a una ditta esterna. Principio d’incendio avvenuto alle 7,30 di eri martedì 19 febbraio peraltro localizzato e spento in circa 1 minuto.