ADR, premiati i vincitori del concorso “Leonardo e il Viaggio”

(Teleborsa) – Premiati i vincitori del concorso “Leonardo e il Viaggio. Oltre i confini dell’uomo e dello spazio”, una iniziativa avviata lo scorso giugno da Aeroporti di Roma che ha incoronato due scultori, Alda Marina Iacoianni e Diego Perrone, risultati vincitori rispettivamente per le categorie Young e Over. La scultrice Silvia Scaringella, invece, è stata nominata vincitrice dal pubblico tramite votazione web.

La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina alla presenza del Direttore Generale dell’ENAC Alessio Quaranta e dell’Amministratore delegato di ADR Marco Troncone.

Il progetto, che ha coinvolto artisti provenienti da tutto il mondo, suddivisi in due categorie, Young per gli under 40 e Over per quelli che hanno superato questa età, ha portato alla realizzazione di opere contemporanee ispirate al genio di Leonardo da Vinci, da cui l’aeroporto capitolino prende il nome.

Le opere scuoltoree, realizzate in pregiato marmo bianco di Carrara, dovevano esprimere i concetti chiave del genio leonardesco di libertà, velocità, dinamismo, tecnologia, innovazione, studio puntuale e analitico del corpo umano e della natura, come strumento per arrivare al superamento dei confini umani e territoriali.

Le opere sono state realizzate per il 90% negli atelier e ultimate dal vivo nei laboratori installati al Terminal 3. Una volta completate sono state trasferite al Molo di imbarco E, dove sono attualmente esposte per essere ammirate dai passeggeri del Leonardo da Vinci insieme alle opere degli altri finalisti.