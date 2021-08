ADR, Pamio: “Riapertura Terminal 1 di Fiumicino, segno tangibile di ripartenza”

editato in: da

(Teleborsa) – “Per noi è un giorno importante. La riapertura di questo Terminal è un segno tangibile di ripartenza anche se il traffico dei passeggeri è lontano da quelli che erano i flussi pre Covid”. È quanto afferma Veronica Pamio, direttore Relazioni Esterne e Sostenibilità di Aeroporti di Roma (AdR) commentando la riapertura, a partire da oggi, dell’area check-in del Terminal 1 di Fiumicino.



Cosa rappresenta per AdR e per l’hub di Fiumicino la riapertura del Terminal 1?

“Siamo orgogliosi di poter riaprire questo Terminal che è stato chiuso per tutta la pandemia. È un Terminal che darà maggiore sicurezza e comfort ai nostri passeggeri. Ma è solo un assaggio di quello che sarà il nuovo aeroporto di Fiumicino. Nei prossimi mesi continueremo, infatti, ad aprire nuovi spazi che renderanno ancora più gradevole l’esperienza dei nostri passeggeri. È un Terminal che parla non solo di innovazione e sostenibilità ma anche di bellezza grazie alla campagna che abbiamo sui nostri ledwall, ideata e realizzata dall’Accademia delle Arti e delle Nuove Tecnologie. Una campagna che ci parla della bellezza del patrimonio culturale e che rappresenta un invito a una ripartenza in sicurezza che, anche se in maniera graduale, speriamo avverrà nei prossimi mesi”.

L’area check-in del Terminal 1 riapre al traffico in una nuova configurazione. Quali interventi sono stati fatti?

“Il Terminal è stato completamente rinnovato durante la pandemia, ha degli spazi molto ampi e – come è abitudine all’Aeroporto di Fiumicino, negli ultimi tre anni primo in Europa per la qualità – delle misure di sicurezza all’avanguardia. La nuova configurazione dell’area renderà, quindi, l’esperienza di viaggio più confortevole e gradevole”.

Sul fronte del traffico passeggeri ci sono segnali di ripresa?

“A luglio il flusso passeggeri si è attestato intorno al 30% rispetto all’epoca pre Covid, dunque circa 45mila passeggeri al giorno. La scorsa settimana abbiamo registrato un picco di 60mila passeggeri ma in epoca pre Covid raggiungevamo i 150mila passeggeri in un giorno. La ripresa è lenta e graduale, ma effettivamente la vediamo”.