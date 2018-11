ADR, nuovo appuntamento con la cultura all’Aeroporto di Fiumicino

editato in: da

(Teleborsa) – Torna all’Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci Lìbrati, l’iniziativa culturale promossa da Aeroporti di Roma (ADR), in collaborazione con l’associazione culturale Mecenate 90, presieduta dal sociologo Giuseppe De Rita, e il Centro per il libro e la lettura del Mibact.

Ospite illustre del terzo incontro, Antonio Polito, vice direttore del Corriere della Sera, per presentare il suo ultimo libro. L’autore ha illustrato ai viaggiatori in transito nell’area di imbarco B il suo ultimo lavoro: “Prove tecniche di resurrezione. Come riprendersi la propria vita”, partendo da un itinerario personale per giungere a una proposta estesa a tutti: avviare un percorso di ‘perdita’ per riconquistare se stessi. “La curva della felicità è una U e quando ti sembra di aver toccato il fondo puoi veramente risorgere” sostiene Polito nel libro.

L’incontro, organizzato nel corner dedicato alla manifestazione del Terminal 1, è stato condotto da Paolo Di Paolo, 35enne autore romano, in un gioco di contrapposizioni di età diverse della vita, che ha divertito e appassionato i passeggeri presenti che si sono affollati intorno ai due scrittori.