ADR, Marco Troncone è il nuovo Amministratore delegato

(Teleborsa) – Il CdA di Aeroporti di Roma ha nominato Marco Troncone quale Amministratore delegato della società di gestione aeroportuale del Gruppo Atlantia, in seguito alle dimissioni presentate dall’Ad Ugo de Carolis.

Nato a Napoli nel 1971, Marco Troncone si è laureato in Ingegneria Chimica presso l’Università Federico II e ha conseguito un master in Business Administration presso la SDA Bocconi.

Negli ultimi 12 anni, il manager ha contribuito in modo fondamentale al turnaround di Aeroporti di Roma, inizialmente come Consigliere di Amministrazione (2009-2011) e per i successivi 7 anni come CFO e Direttore Pianificazione Strategica di ADR, ruoli nei quali ha curato gli aspetti industriali, regolatori e finanziari del sistema aeroportuale romano.

Da gennaio 2019 aveva assunto la Direzione del Settore Aeroportuale di Atlantia, coordinando gli asset e le strategie di sviluppo aeroportuale del Gruppo, in Italia e all’estero. E’ Amministratore Delegato di Azzurra Aeroporti e Vice Presidente di Aéroports de la Côte d’Azur, oltre che Consigliere di Amministrazione presso Aeroporto di Bologna.