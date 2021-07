ADR, De Vincenti: “Vax&Go passo ulteriore per viaggiare in sicurezza”

editato in: da

(Teleborsa) – “È la voglia di ripresa lo spirito con cui abbiamo aperto questo centro vaccinale dentro il terminal, che si aggiunge al centro vaccinale nel parcheggio lunga sosta dell’aeroporto. Aeroporti di Roma fin dall’inizio della pandemia si è attrezzata per gestire i flussi di passeggeri con la massima sicurezza. Questo è un passo ulteriore che serve a tutta la società”. Queste le parole del presidente di Aeroporti di Roma, Claudio De Vincenti in occasione dell’inaugurazione, questa mattina, del nuovo centro vaccinale “Vax&Go” a Fiumicino, presso le partenze del Terminal 3 dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci”.

Oggi prende il via “Vax&Go”. Come nasce quest’iniziativa?

“Nasce con l’obiettivo di aiutare tutti i cittadini che ancora non hanno avuto modo di vaccinarsi a farlo prima di partire o arrivando qui a Fiumicino. È un’iniziativa che va incontro ai cittadini facilitando le operazioni di vaccinazione. Parte dall’idea che l’aeroporto è un posto dedicato al gusto del viaggiare, dell’incontrarsi, dello stare insieme, quindi quale luogo migliore di questo per completare la vaccinazione e poter viaggiare in modo sicuro per sé e per gli altri”.



In vista dell’introduzione del Green Pass e della sua estensione – attualmente in discussione – ai trasporti di lunga percorrenza, ritiene che questa misura potrà agevolare turisti e viaggiatori?

“Assolutamente sì. Il Green Pass rende i viaggi più sicuri e facilita lo sblocco di una serie di attività. In particolare è molto importante per il turismo e per la ripresa delle attività produttive e della scuola a settembre”.