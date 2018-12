AdR, de Carolis: “Attesi oltre 1 milione e mezzo di passeggeri durante il periodo natalizio”

editato in: da

(Teleborsa) – la compagnia aerea mediorientale Emirates ha inaugurato oggi la nuova lounge all’Aeroporto di Fiumicino, un esempio di eleganza e confort, situata direttamente sui gate d’imbarco dei voli internazionali.

Era presenta anche Ugo de Carolis, CEO della società Aeroporti di Roma, che gestisce lo scalo capitolino. A teleborsa ha fatto qualche commento sulla nuova sala d’attesa ed anticipato alcuni dati di traffico.

“Oggi completiamo la nostra offerta di lounge, ne abbiamo inaugurate tante quest’anno, ma questa è particolarmente prestigiosa, sulla testa del nuovo molo inaugurato un anno e mezzo fa”.

“Ha la caratteristica di essere estremamente luminosa, con una grande vetrata e di avere l’imbarco diretto per i clienti di first”, ha spiegato de Carolis, aggiungendo “completiamo l’offerta facendo sempre di più in modo tale che i nostri passeggeri possano passare qui del tempo in relax”.

Per quanto riguarda il traffico aereo natalizio, il manager ha detto: “Prevediamo più di un milione e mezzo di passeggeri tra dicembre e gennaio. Parliamo di un traffico estremamente intenso di italiani che vanno in vacanza e di stranieri che vengono in Italia”.