AdR, Ciampino evacuata a scopo precauzionale alle ore 8

editato in: da

(Teleborsa) – Aeroporto di Ciampino evacuato a scopo precauzionale a partire dalle ore 8 di questa mattina, 19 febbraio 2019, a causa della presenza di fumo proveniente da una intercapedine nell’area interrata sottostante l’area Schengen.

Lo fa sapere Aeroporti di Roma, la società che gestisce gli scali della Capitale, precisando che “non si registra alcun problema per i passeggeri e per le infrastrutture” e che il “personale di ADR sta assistendo i passeggeri in attesa che il terminal ritorni alla sua piena attività”.