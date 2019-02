ADR, Ciampino chiuso a voli passeggeri il 20 febbraio per “silenzio” ENAC e ASL su qualità aria

editato in: da

(Teleborsa) – Chiuso il terminal passeggeri dello scalo aereo romano di Ciampino anche per la giornata di mercoledì 20 febbraio e tutti i voli in arrivo e in partenza “dirottati” sullo scalo di Fiumicino. Resteranno invece aperte la zona Cargo e l’area riservata all’Aviazione Generale. Lo ha comunicato con una nota la società di gestione Aeroporti di Roma, precisando che il Terminal passeggeri e di conseguenza l’attività dei voli di linea e charter sul secondo scalo della capitale rimane interrotta a causa delle mancate autorizzazioni di ENAC e ASL, nonostante le rilevazioni del CNR sulla qualità dell’aria (rese disponibili fin dalle ore 16.20 di oggi) abbiano certificato una situazione di assoluta normalità.

Un improvviso denso fumo era improvvisamente fuoriuscito questa mattina da uno dei locali dell’aeroporto gestito da una società esterna in cui si era sviluppato un principio d’incendio, che non si esclude sia stato di natura dolosa. Fumo che ha provocato la chiusura dello scalo aereo poi riaperto. Sono state ore di caos, con voli ritardati, cancellati e “dirottati”. Un’odissea per oltre un migliaio di passeggeri, finché , per ragioni di sicurezza, il traffico passeggeri è stato definitivamente sospeso.

Per la giornata di mercoledì 20 febbraio ADR suggerisce quindi ai passeggeri di contattare la propria compagnia aerea di riferimento per informazioni aggiornate sul proprio volo. Maggiori informazioni sul sito http://www.adr.it, sui canali social e sulla APP del gestore aeroportu