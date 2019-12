ADR, Air China presenta il nuovo volo diretto Roma-Hangzhou operativo da questa estate

editato in: da

(Teleborsa) – “Negli ultimi 5 anni, lo scalo romano di Fiumicino ha aggiunto 7 destinazioni nella Greater China arrivandone a collegare ben 12 e raddoppiando il volume di passeggeri trasportati che raggiungerà 900 mila unita quest’anno. Anche grazie alla presenza dei servizi ferroviari ad Alta Velocità che collegano il centro di Firenze allo scalo di Fiumicino, per il mercato toscano sarà sempre più accessibile la nostra offerta riconosciuta ormai al top di gamma per qualità dei servizi aeroportuali e commerciali nondimeno per l’accoglienza dedicata che tutto lo staff riserva ai nostri clienti”.

Lo ha affermato Federico Scriboni, Head of Airline Traffic Development di Aeroporti di Roma, durante la presentazione del nuovo volo FCO Hangzhou che da questa estate collega direttamente le due città, operato da Air China.

“Essere a Firenze per promuovere il nuovo volo di Air China Roma-Hangzhou è un grande opportunità. Il mercato toscano esprime una grande domanda di traffico da/per la Cina e l’offerta di collegamenti aerei di Roma Fiumicino è certamente in grado di rispondere a tale necessità”, ha aggiunto Scriboni.