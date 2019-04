AdR, Aeroporto Roma Fiumicino: torna “Lìbrati”, un libro tra i passeggeri

editato in: da

(Teleborsa) – “L’amore che dura” di Lidia Ravera apre la seconda edizione di “Lìbrati”, la manifestazione culturale che trasforma l’aeroporto della Capitale in un salotto letterario. La scrittrice e giornalista, resa famosa negli anni ’70 dal suo romanzo d‘esordio, “Porci con le ali”, ha raccontato ai passeggeri presenti nel Terminal 1 gli slittamenti della vita di coppia, interrogandosi sulle ragioni e le contraddizioni del sentimento amoroso.

Introdotta da Michela Monferrini, giovane autrice romana, Lidia Ravera ha animato il salotto letterario inaugurato nel 2018 da Aeroporti di Roma, in collaborazione con l’associazione culturale Mecenate 90, presieduta dal sociologo Giuseppe De Rita, e il Centro per il libro e la lettura del Mibact.

“Lìbrati”, che permette ai viaggiatori di Fiumicino di confrontarsi con scrittori e novità letterarie a pochi metri dal gate prima di partire, continuerà fino al termine del 2019, offrendo un’ulteriore occasione di intrattenimento ai passeggeri e la possibilità di trascorrere piacevolmente il tempo di attesa del proprio volo. L’hashtag dell’iniziativa è #libratiFCO.

Ed è proprio anche grazie a questo genere di iniziative che lo scalo aereo intercontinentale Leonardo da Vinci di Fiumicino si è confermato secondo le valutazioni dei passeggeri, per il secondo anno consecutivo, l’aeroporto leader in Europa per qualità dei servizi.

Aeroporti di Roma, Società del Gruppo Atlantia, gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino e svolge altre attività connesse e complementari alla gestione aeroportuale. Nel 2018 ADR ha registrato, come sistema aeroportuale, 48,8 milioni di passeggeri con oltre 230 destinazioni nel mondo raggiungibili da Roma, grazie alle circa 100 compagnie aeree operanti nei due scali. Nel 2017, secondo Skytrax, Fiumicino è l’aeroporto che, in tutto il mondo, ha maggiormente migliorato e potenziato i propri servizi.