AdR: a Fiumicino torna “Lìbrati”, un libro tra i passeggeri

(Teleborsa) – “Corpo felice” è il titolo dell’ultimo libro scritto da Dacia Maraini presentato oggi venerdì 14 giugno a Fiumicino nell’ambito di Lìbrati, la manifestazione culturale, giunta ormai alla sua seconda edizione (aperta da “L’amore che dura”di Lidia Ravera) che, di fatto, trasforma l’aeroporto della Capitale in un salotto letterario.

La scrittrice ha raccontato ai passeggeri presenti nel Terminal 1 la storia di una madre, che non ha avuto il tempo di esserlo, e di un figlio mai cresciuto; un dialogo ininterrotto che racconta cosa significa diventare donne e uomini oggi e che si snoda attraverso i giorni che non hanno avuto modo di vivere insieme.

Introdotta da Eugenio Muralli, giovane e brillante giornalista romano, la Maraini, scrittrice di indiscussa fama sia in Italia che all’estero, ha animato il salotto letterario inaugurato nel 2018 da Aeroporti di Roma, in collaborazione con l’associazione culturale Mecenate 90, presieduta dal sociologo Giuseppe De Rita, e il Centro per il libro e la lettura del Mibact.

LEGGERE E’ COME VOLARE – Lìbrati continuerà fino alla fine del 2019 con un ricco calendario di eventi, offrendo ai passeggeri un’ulteriore occasione di intrattenimento e la possibilità di confrontarsi con scrittori e novità letterarie a pochi metri dal gate prima di partire. Anche grazie a queste iniziative il Leonardo da Vinci ha confermato di essere leader in Europa per qualità dei servizi.

Un appuntamento da non perdere capace di attirare l’attenzione anche sui social: l’hashtag dell’iniziativa è #libratiFCO.